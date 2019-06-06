Ройзман пополнит ряды иногородних протестующих в Шиесе

Бывший мэр Екатеринбурга и депутат Госдумы IV созыва Евгений Ройзман опубликовал в своем микроблоге Twitter видеообращение в поддержку экоактивистов, которые устраивают акции протеста против строительства экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области.

«Я, конечно, поеду туда сам. И я считаю, что этот тот форпост, этот тот рубеж, который отдавать нельзя. Этот тот самый случай, когда они свои помои нам в душу пытаются влить. Я буду там обязательно и хочу выразить поддержку и уважение всем тем, кто там стоит и не пускает строительную технику», – говорит в обращении Ройзман, раз за разом повторяя, что «Север не помойка».

Таким образом, основатель скандально известного фонда «Город без наркотиков» намерен пополнить ряды иногородних протестующих. По данным МВД, в начале прошлой недели около полвины экоактивистов в Шиесе были приезжими из других регионов, в основном Москвы и Санкт-Петербурга. И их число только увеличивается.

При этом заявление Ройзмана выглядят попыткой хотя бы отчасти вернуть давно потерянные политические очки. Ведь в бытность мэром Екатеринбурга, он не спешил решать мусорные проблемы родного региона. Он не смог или не захотел решить проблемы с элементарной уборкой в Екатеринбурге, вплоть до того, что в 2017 году из-за мусора потух Вечный огонь на площади Коммунаров. Дренажные системы города были так сильно забиты мусором, что сильные ливни превращали дороги Екатеринбурга в реки. Вопросы утилизации мусора в городе на мелком уровне крышевали «братки», а на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО) наживалась и продолжает наживаться мусорная мафия.

Во время правления Ройзмана Свердловская область была признана самым «грязным» регионом Уральского федерального округа. Львиную долю мусора при этом вырабатывал Екатеринбург, отправляя твердые коммунальные отходы на областные полигоны, некоторые из которых достигали высоты двенадцатиэтажного дома. То есть фактически столица Урала занималась тем же, в чем сейчас Ройзман обвиняет столицу России. Однако теперь оппозиционер предпочел забыть, что города-миллионники, а тем более Москва, физически не могут в полном объеме утилизировать ТКО на своей территории.

В Москве ситуация осложняется тем, что Подмосковье – отдельный регион, который и сам производит огромное количество ТКО и является одним из самых «грязных» регионов страны. Поэтому и рассматривается вариант строительства экотехнопарка в Шиесе с применением экологически чистой технологии брикетирования. Окончательное решение пока не принято – в настоящее время ведутся подготовительные работы.

Однако протестная активность в Шиесе продолжает набирать обороты в основном за счет приезжих активистов, в том числе граждан Франции. Повестку «оседлали» оппозиционеры всех мастей – от либералов до националистов. Теперь к ним решил присоединиться и Евгений Ройзман.

Между тем, строительство экотехнопарка мешает в первую очередь мусорной мафии региона. Отказ от строительства новых мощностей позволит им продолжать наживаться на давно устаревших и переполненных полигонах ТКО, которые не отвечают никаким экологическим стандартам. Мнимая борьба Ройзмана за сохранение Русского Севера обернется тем, что вместо экологичного брикетирования мусор будут сваливать по старинке на легальные и нелегальные свалки. А этот способ утилизации отходов давно и во всем мире признан самым вредным для окружающей среды и людей.