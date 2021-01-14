Росздравнадзор поставил ультиматум по иностранным вакцинам в России

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Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что иностранные вакцины от COVID-19 могут стать доступными в России только в том случае, если пройдут процедуру официальной регистрации.

«Они могут появиться только после того, как они будут зарегистрированы. Будут зарегистрированы — появятся у нас в стране, то есть никаких препятствий для захода сюда любых лекарственных препаратов, в том числе вакцин, нет», — заявила Самойлова.

Она добавила, что иностранные препараты от коронавируса могут получить регистрацию у российских контролирующих органов в том случае, если будет доказана эффективность вакцины.

«Ведомости» напоминают, что ранее Росздравнадзор запретил частным медицинским киникам применять вакцину, которая была разработана американской фармкомпанией Pfizer. Этот препарат не проходил регистрацию в России.