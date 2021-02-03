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Ростовского «Учителя года» уволили после акции за Навального

Артем Денисов
3 февраля, 2021 23:06
2 мин
Артем Денисов
3 февраля, 2021 23:06
2 мин
Александр Рябчук
Фото: a.n.ryabchuck/Instagram

Учителя истории и обществознания, победителя муниципального этапа конкурса «Учитель года-2020» Александра Рябчука уволили из двух школ.

Это случилось после того, как педагог принял участие в несанкционированном митинге в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Как написал Рябчук в своем Instagram, он вышел на акцию 23 января и начал вести прямую трансляцию, а после «стал писать в Сети о том, что думает». «В частной школе, куда я устроился совместителем, я проработал два дня, в лицее, в котором моя деятельность длилась семь лет, – до пятницы», — написал преподаватель.

Как считает мужчина, некие «влиятельные люди» позвонили директору частной школы, после чего она сообщила, что продолжение сотрудничества возможно при полном отказе от публичного изложения своей точки зрения. В муниципальной школе, по словам Рябчука, сказали то же самое.

Кроме того, 3 февраля по словам учителя, в квартиру, где живут его бывшая жена и дочь, пришли с обыском.

Ранее двоих сотрудников ФСО из подразделения, отвечающего за охрану администрации президента, уволили после участия в митинге оппозиционера Алексея Навального. Это произошло моментально, как только руководство узнало о задержании во время акции протеста в Москве 23 января.

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ТЕГИ
Навальный
Учителя
увольнения
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