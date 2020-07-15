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Ростовчанин убил кота и сломал руку своей двухлетней дочери

Михаил Орлов
15 июля, 2020 09:31
1 мин
Ребёнок
Unsplash

39-летний житель Ростова изуверски лишил жизни кота на глазах у своей двухлетней дочери, после его применил к дочке силу и сломал ей руку.

Убийство животного и нанесения вреда здоровью двухлетнему ребёнку было совершено ростовчанином в состоянии алкогольного опьянения. Причиной распития алкогольных напитков стала ссора со своей бывшей женой и таким нехитрым насильственным образом ростовчанин решил снять стресс после напряженного разговора с бывшей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, при этом предполагаемый живодер и мучитель детей своей вины не признает и в содеянном не раскаивается, сообщает издание «Московский

комсомолец».

Ранее сообщалось, что в Астрахани знакомый убил друга и изнасиловал его вдову.

темы
семья
насилие
уголовное дело
Ростов
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