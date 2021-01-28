Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Опубликованы шокирующие данные о сокращении численности населения России

Лилия Караева
28 января, 2021 17:33
1 мин
Лилия Караева
28 января, 2021 17:33
1 мин
Население
Pixabay.com

Население России в 2020 году сократилось на полмиллиона человек - до 146 млн 238 тысяч 185. Столь высокий показатель в последний раз фиксировался в 2005 году, когда население уменьшилось со 143,8 миллионов до 143,2 миллионов человек.

Свежие данные приводит Росстат. По данным ведомства, на 1 января 2020 года население России составляло 146 748 643 человека.

Подсчеты показывают, что жителей России стало меньше на 510,5 тысяч человек, передает телеканал «360».

В декабре 2020 года сообщалось, что бедное население в России станет еще беднее. Показатель нищеты в 2021-м увеличится с 12,3% до 14,2%.

Поделиться
ТЕГИ
Россия
Росстат
Население
Убыль
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!