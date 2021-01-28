Общество

Население России в 2020 году сократилось на полмиллиона человек - до 146 млн 238 тысяч 185. Столь высокий показатель в последний раз фиксировался в 2005 году, когда население уменьшилось со 143,8 миллионов до 143,2 миллионов человек.

Свежие данные приводит Росстат. По данным ведомства, на 1 января 2020 года население России составляло 146 748 643 человека.

Подсчеты показывают, что жителей России стало меньше на 510,5 тысяч человек, передает телеканал «360».

В декабре 2020 года сообщалось, что бедное население в России станет еще беднее. Показатель нищеты в 2021-м увеличится с 12,3% до 14,2%.