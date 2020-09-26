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Россию на детском «Евровидении-2020» представит петербурженка София Феськова

Анастасия Красильникова
26 сентября, 2020 13:50
1 мин
Фото
Фото: Twitter

Россию на международной конкурсе детской песни «Евровидение-2020» будет представлять одиннадцатилетняя жительница Санкт-Петербурга София Феськова. В финале национального отборочного тура, который прошел в столице накануне, ей удалось обойти 10 других конкурсантов из разных регионов страны.

«Я очень счастлива! Даже не думала, что такое может случиться: что стану финалистом. У меня были достойные и сильные конкуренты. Впереди ответственный момент — представлять Россию на международном конкурсе в Польше. Рада, что всем понравилась моя песня. Она о том, что никогда нельзя опускать руки, надо идти вперед и наполнять каждый свой день добром и счастьем», — цитирует юную победительницу РИА «Новости».

Отметим, что в этом году из-за «коронавирусных» ограничений, запись концерта проходила без зрителей. Финал десткого «Евровидения-2020» состоится 29 ноября в Польше. Впервые из-за пандемии он пройдет в формате телемоста.

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