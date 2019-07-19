Российские банки установили новые рекорды. Кто виноват?

Невероятно, но факт: в нашей многострадальной стране, с трудом удерживающей более-менее стабильный объем производства, есть одна отрасль, растущая космическими темпами. И это, к сожалению, не космонавтика, а финансовые услуги.

Очень хорошая статистика

Банк России опубликовал статистику развития банковского сектора по итогам первой половины 2019 года. Не то чтобы нам вообще нужно было это развитие, но все же интересно. Не так много в нашей жизни оптимизма, чтобы можно было пройти мимо настолько жизнерадостного документа.

Нетто-прибыль (после уплаты налогов) банков выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,59 раза – с 634 млрд до 1005 трлн рублей. Для сравнения, экономика за это время подросла на 0,7%, а реальные располагаемые доходы населения и вовсе снизились на 1,3%

Нет ли взаимосвязи между двумя этими тенденциями?

365 российских банков показали прибыль за полгода, 99 – убыток. Учитывая, насколько хорошо банкиры умеют скрывать доходы, 79% успеха – это колоссальна.

Выросли и совокупные активы банков – до рекордных 92,5 трлн рублей. Чтобы понять, насколько это много, достаточно знать, что вся совокупная денежная масса в России, наличная и безналичная (показатель М2) составляет всего лишь 46,7 трлн рублей. То есть у банков – даже не банкиров! – вдвое больше денег, чем их вообще существует в стране. Такой вот парадокс

Конечно, золотые деньги не вечны: объемы кредитования физических лиц растут медленнее, чем когда-то, всего на 1,4% в месяц (на секундочку, 18,2% в год, сравните с экономическим ростом). Наши долги перед банками достигли 16 триллионов рублей (+23% за год), всего на четверть меньше размера государственного бюджета. 7,1 трлн из них – простительная ипотека, про остальное даже страшно говорить. Бизнес должен банкам вдвое больше – 33,5 трлн рублей. Там рост поменьше – 0,4% в месяц. Все-таки предприниматели у нас пуганые и битые.

Сколько у нас должников?

А что граждане? А у них полуюбилей – с момента падения рубля в 2014 году кредитная нагрузка на их доходы выросла в полтора раза. Особенно выделяются 2,3 миллиона человек, у которых после всех обязательных выплат по кредитам остается на руки не более прожиточного минимума. Многие из них, между прочим, семейные, то есть смело можно говорит о примерно 3% населения, загнанных (или загнавших себя – как посмотреть) в самую беспросветную нищету. Как тут не вспомнить главное отличие нашей бедности от западной – там голодают безработные, у нас – работяги.

Аналогичная проблема и с кредитами. Строго говоря, уровень закредитованности по меркам так называемых развитых стран у нас невысокий. И в абсолютных цифрах (вообще смешной), и даже в пересчете на доходы. Но проблема в том, что подавляющую часть этих потребительских кредитов набрали люди с доходами ниже не то что среднего, но даже медианного

В общей сложности Национальная ассоциация коллекторских агентств (НАПКА) насчитала в России около 70 миллионов заемщиков, почти половину населения. Средний размер кредита – несколько более 200 тысяч рублей (напомним, всего мы должны 16 триллионов). Эмпирически не очень верится, что открытый кредит имеет практически каждый работающий россиянин: мы склонны считать, что число должников примерно в два раза меньше, а средний долг пропорционально больше.

По регионам

Россия – государство чрезвычайно неоднородное; побывав в Дагестане, Московской области и Тыве, несведущий иностранец ни в коем случае не догадался, что ездит по одной и той же стране. По-разному у нас и берут кредиты.

В лидерах по данным НАПКА – северные добывающие субъекты Федерации, имеющий средний долг житель ЯНАО и ХМАО должен банкам более 400 тысяч рублей. Зарплаты там, конечно, соответствующие. Из регионов, не связанных с добычей полезных ископаемых, на первом месте Московская область – 302 тысячи рублей. Это связано с тем, что именно здесь осуществляется самое активное жилищное строительство и, соответственно, бум ипотечного кредитования

Впрочем, в указанных регионах и зарплаты существенно выше средних по стране. Ямальский работяга при удачном стечении обстоятельств погасит свой долг двумя-тремя зарплатами. А вот в Тыве, Калмыкии, на Алтае и в Чувашии совсем иная ситуация: на погашение среднего долга требуется несколько десятков зарплат.

Защита от кредитов

Центробанк регулярно делает вид, что пытается как-то нормализовать ситуацию. Новый набор решительных действий намечен на 1 октября текущего года – банкирам вменят в обязанность рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика. Запомните эту аббревиатуру – ПДН, – вы ее услышите, если, не дай Бог, обратитесь за кредитом после этой даты. Если у вас будет высокий ПДН, Центробанк сочтет это повышенным риском, а если таких, как вы, будет много, рейтинг банка может существенно снизиться.

Что из этого следует? То, что малые банки с небольшим объемом кредитного портфеля не смогут выдавать займы людям, которые уже выплачивают кредиты. Даже несколько таких клиентов повлияют на оценку Центробанка. Поэтому людям с высоким ПДН придется идти либо в принадлежащий тому же Центробанку Сбербанк, либо в микрофинансовую организацию, возможно и нелегальную. Фактически произойдет перераспределение клиентов от небольших банков, а значит, консолидация сектора, то есть «отстрел» мелких конкурентов, продолжится.

Не только население

Банки «убивают» не только благосостояние наших сограждан (надеемся, читатели «Русской планеты» имеют достаточно благоразумия, чтобы жить без кредитов), но и нашу экономику. В чем выражается поддержка малого бизнеса, о которой так много и путано говорил Антон Силуанов? Наполовину –в налоговых льготах, но на другую половину – в субсидировании процентной ставки по кредиту.

То есть банк выдает малому предприятию кредит под 12%, доброе государство берет на себя, скажем, 4%, а предприятие платит «всего» 8% годовых. То есть бюджет, напрямую спонсирует банки под предлогом поддержки предпринимательства

К чему приводит такая помощь, понимают уже и в правительстве. Так, вице-премьер Юрий Борисов, детально ознакомившись с ситуацией в военно-промышленном комплексе, констатировал: наш ВПК настолько закредитован, что не может получать прибыль. Все 200 миллиардов, которые планировалось заработать за год, уйдут на проценты по кредитам. Да, это в числе прочего и вопрос слабого менеджмента, но факт остается фактом: один из главных экспортных брендов России попал в системную зависимость от банковского сектора. А точнее – от известного набора проживающих, как правило, за рубежом «граждан мира», личное состояние каждого из которых минимум в два раза больше годового бюджета вымирающей Тамбовской области.

* * *

Банковская сфера является самой процветающей в России, с огромным трудом удерживающей свою экономику на плаву. Она же – главный шлюз, через который русские активы утекают в развитый мир. Она же – набор организованных этнических групп, попеременно препятствующих развитию русской экономики и паразитирующих на этом развитии. Причем совершенно не важно, идет ли речь о частных или так называемых государственных банках.

При этом никакого негатива по отношению к банкам, их владельцам и сотрудникам быть не должно. Когда у вас завелись тараканы, виноваты в этом не тараканы. Это их природа – плодиться там, где тепло, вода и мусор. Виновны те, кто построил дырявый дом, кто развел в нем антисанитарию, кому лень делать регулярную уборку

Нам сейчас очень нужна коллективная уборка. Всероссийский субботник. И ближайший легальный шанс для такого трудового подвига – парламентские выборы 2021 года. Задумайтесь об этом.