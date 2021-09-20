Россиянку приговорили к полутора годам колонии за «оскорбляющий Лукашенко» твит
Брестский суд признал россиянку Ирину Викхольм виновной в клевете на Президента Беларуси и назначил ей наказание в виде полутора лет колонии.
Процесс над гражданкой РФ начался в Беларуси 16 сентября, хотя задержали её ещё 28 мая. В тот день девушку пригласили в Отдел по гражданству и миграции, после силовики провели в квартире, которую она снимала, обыск, забрали ноутбук и поместили на несколько дней в ИВС, а затем перевели в СИЗО, где она просидела больше месяца.
Ирина сообщала о том, что её заставляют говорить о «склонности к экстремизму», книги ей не выдавали, хотя она просила, руководство следственного изолятора назвало её не стремящейся к саморазвитию женщиной. Несмотря на то, что россиянка заявляла отвод судье, гособвинителю и отказывалась от адвоката, её требование не было удовлетворено. Ирина уверена, что возбужденное против неё уголовное дело политически мотивированно.
Напомним, 23 мая Ирина опубликовала в своём Twitter-аккаунте ссылку на статью в её Живом Журнале. Она полностью скопировала материал BBC о самолёте Ryanair, который был экстренно посажен в Минске. Девушка только сменила заголовок, назвав статью «Очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства», хотя данная фраза и присутствовала в материале, судья посчитал россиянку виновной, сообщает правозащитный центр «Весна».
Ранее стало известно, что Ирине Викхольм оказывается консульская помощь.