Общество

В Государственной Думе готовится законопроект, направленный на поддержку беременных женщин. Предполагается, что если документ примут, будущим мамам будут выплачивать по 20 тысяч рублей в месяц на протяжении полутора лет. Таким образом депутаты хотят разубедить россиянок делать аборты.

Данную инициативу поддержали и в Русской православной церкви. По мнению руководителя направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Марии Студеникиной, 20 тысяч рублей в месяц – это значительная помощь.

«Уверена, многие примут решение в пользу сохранения беременности. Надеемся, мера будет реализована не за счет средств материнского капитала», – цитирует Студеникину РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что частные клиники начнут докладывать о решившихся на искусственное прерывание беременности женщинах.