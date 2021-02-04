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Россиянкам хотят платить по 20 тысяч рублей в месяц за отказ от аборта

Марьям Ибрагимова
4 февраля, 2021 16:26
1 мин
Марьям Ибрагимова
4 февраля, 2021 16:26
1 мин
pediatr-site.ru
pediatr-site.ru

В Государственной Думе готовится законопроект, направленный на поддержку беременных женщин. Предполагается, что если документ примут, будущим мамам будут выплачивать по 20 тысяч рублей в месяц на протяжении полутора лет. Таким образом депутаты хотят разубедить россиянок делать аборты.

Данную инициативу поддержали и в Русской православной церкви. По мнению руководителя направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Марии Студеникиной, 20 тысяч рублей в месяц – это значительная помощь.

«Уверена, многие примут решение в пользу сохранения беременности. Надеемся, мера будет реализована не за счет средств материнского капитала», – цитирует Студеникину РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что частные клиники начнут докладывать о решившихся на искусственное прерывание беременности женщинах.

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