Россиянина «выбили» из гонки за место мэра Нью-Йорка
Уроженец Томска Виталий Филипченко выбыл из гонки за кресло мэра Нью-Йорка. Некоторые из подписей, собранные им, якобы оказались недействительными.
Филипченко уехал из России более 10 лет назад. У него своя фирма по грузоперевозкам. Россиянин также является гражданином США. На место градоначальника шел независимым кандидатом, чтобы попасть в бюллетени он собрал, как положено, 2250 подписей зарегистрированных избирателей.
По словам Филипченко, сначала ему прислали письмо о том, что все в порядке. Потом написали, что его имя нужно перевести на китайский, потому что много выходцев из этой страны, не умеющих читать по-английски, живет в Нью-Йорке.
Однако позже прислали уведомление о том, что подписи перепроверили и некоторые из них оказались недействительными, пишет «РИА Новости».