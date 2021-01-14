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Россиянина приговорили к 8 годам «строгача» за убийство педофила

Дмитрий Байков
14 января, 2021 10:47
1 мин
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фото: Pixabay

Уфимца Владимира Санкина, который до смерти избил мужчину, совершившего развратные действия в отношении детей, суд приговорил к 8 годам лишения свободы.

Инцидент, произошел 30 января 2020 года в Уфе. Вечером к Санкину обратился 14-летний мальчик и попросил помочь ему и его другу, так как неизвестный совершил в отношении них развратные действия. Конфликт мужчин закончился дракой, в ходе которой предполагаемый педофил получил множественные удары. Он скончался, не доехав до больницы, в машине скорой помощи.

Подозреваемый в педофилии недавно освободился из колонии. Отмечается, что погибший уже был судим по аналогичной статье.

В отношении Санкина было возбуждено уголовное дело. Суд присяжных заседателей признал его виновным в убийстве, пишет «Российская газета».

Ранее в Москве суд вынес приговор в отношении педофила, который совершил 10 преступлений против детей.

темы
Россия
общество
суд
убийство
Уфа
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