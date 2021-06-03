Россиянин заработал 95 млн рублей на ошибке банка. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы

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Россиянину грозит тюремный срок за то, что он воспользовался техническими неполадками банка.

Осуществляя перевод денег с одной карты на другую, он заметил, что пока счет второй карты пополнялся, с первой ничего не списывали. Вместо этого он повторил операцию несколько раз, украв у финансового учреждения около 95 миллионов рублей. 36-летнего мужчину обвиняют в краже в особо крупном размере.

Сбой произошел из-за обновления программного обеспечения банка. На полученные деньги россиянин купил две машины и три квартиры, а также отдохнул за границей. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы. При этом часть суммы — 39 млн рублей — он вернул.

По словам эксперта, если при переводе клиентом банка были замечены подобные ошибки, то необходимо обязательно связаться с сотрудниками финансового учреждения и рассказать о произошедшем, а также и вернуть банку деньги. Юрист и руководитель общества защиты потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» Игорь Костиков отмечает, что если человек по своей невнимательности не заметит ошибку в переводах, то с ним опять же рано или поздно свяжется банк и попросит вернуть средства.

Эксперт Российского института стратегических исследований и кандидат экономических наук Михаил Беляев сообщил, что деньги с человека будут взимать даже, если он успел их все потратить. Так, в ход пойдет имущество, которое можно конфисковать или продать, сообщает телеканал «360».