Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Россиянин получил деньги от государства за отсидку в СИЗО

Кирилл Савушкин
25 октября, 2020 12:21
1 мин
Photo
Flickr

Cледователи в Бурятии признали невиновным местного жителя, который провел в СИЗО порядка 10 месяцев. Теперь ему возместят моральный вред.

Житель Заиграевского района был задержан правоохранителями по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. После региональных следственных усилий дело передали в отдел по расследованию особо важных дел. Именно там и была установлена непричастность задержанного к преступлению.

Мужчина подал иск в суд, надеясь на компенсацию морального ущерба и репутационного вреда в размере 1,5 млн рублей. Однако суд лишь частично удовлетворил требования жителя и постановил взыскать с министерства финансов России 500 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование, передает «Сибирь.Реалии».

темы
компенсация
следствие
Бурятия
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!