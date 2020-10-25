Россиянин получил деньги от государства за отсидку в СИЗО

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Cледователи в Бурятии признали невиновным местного жителя, который провел в СИЗО порядка 10 месяцев. Теперь ему возместят моральный вред.

Житель Заиграевского района был задержан правоохранителями по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. После региональных следственных усилий дело передали в отдел по расследованию особо важных дел. Именно там и была установлена непричастность задержанного к преступлению.

Мужчина подал иск в суд, надеясь на компенсацию морального ущерба и репутационного вреда в размере 1,5 млн рублей. Однако суд лишь частично удовлетворил требования жителя и постановил взыскать с министерства финансов России 500 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование, передает «Сибирь.Реалии».