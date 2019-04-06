Россиянин отстоял право на дочерей
Россиянин отстоял право на дочерей

Как шведские ювеналы споткнулись о русскую семью и польское правосудие

Пятая часть россиян мечтает уехать из страны и никогда не возвращаться. В этом нас уверяет американская исследовательская компания Gallup: по результатам их опроса, число людей, желающих навсегда покинуть Родину, достигло максимума с 2007 года и составляет 20%.

Поведали западные социологи и о том, куда именно так мечтают свалить россияне. На первом месте - свободная и сытая Европа: Германия, Испания, Франция и другие станы ЕС.

Быть может, западные агенты проводили свой опрос в местах, где совсем нет интернета. Или среди представителей сексуальных меньшинств. Или среди мигрантов из ближневосточных стран, которые плыли за немецкими пособиями, но случайно оказались в России. Потому как то, что творится в последние годы в этой самой Европе, очень быстро попадает в мировые и отечественные СМИ, и должно отбить у любого нормального человека, да ещё и обременённого семьёй, желание вообще когда-либо пересекать границу с ЕС.

Видимо, житель Дальнего Востока Денис Лисов свежих новостей из Европы не читал – про мигрантский кризис, про лютующих ювенальщиков... И мечтал о том, как хорошо он с женой и дочкой заживёт в благословенной Швеции.

В 2012 году он собрал чемоданы и отправился навстречу мечте. Через два года семье предоставили статус беженца и назначили денежное пособие. Пусть небольшое – 680 евро, но жить можно. Родились ещё две дочки. Денис очень старался быть хорошим иммигрантом: добросовестно учил язык, нашёл работу.

Но вскоре случилась беда. Жена Дениса заболела. Она попала в специализированный лечебный центр с подозрением на шизофрению. Нет бы помочь семье в трудную минуту, но все европейские социальные блага из сказок об эмиграции рассыпались в прах, а шведское государство решило поступить иначе. И показало, в чьих интересах отныне действует социальная сфера в Европе.

Шведское социальное обеспечение заинтересовалось семьей Лисовых. 1 сентября 2017 года суд постановил поместить девочек в приемную семью, поскольку отец якобы не мог справиться с присмотром за детьми и не имел постоянной работы (хотя, по словам Дениса, это не так). Да не в простую семью, а мигрантам - ливанцам-мусульманам. Ну а что, толерантненько же, пусть культуры перемешиваются и взаимно обогащаются.

Меня не было дома, и я получил сообщение, что у меня забрали детей. Министерство не хотело говорить мне, где они

Так рассказывал об обстоятельствах изъятия девочек Денис. Он также сообщил, что до помещения в приемную семью дети не разговаривали ни с одним психологом или экспертом. Что примечательно, у всех трёх девочек было только российское гражданство, и тем не менее – детьми распорядились без их на то желания.

Жена Дениса, несмотря на проблемы со здоровьем, нашла в себе силы попросить о встрече с детьми, но ей отказали. В итоге видеть девочек разрешили лишь отцу – ему выделили всего 6 часов по выходным на общение с дочерями. Ради встречи с ними он должен был преодолевать расстояние в 300 километров в один конец.

При каждой встрече девочки плакались папе, как им непросто в новой семье, что они не смогут привыкнуть к новым традициям и порядкам, а приёмные воспитатели ведут слишком тусовочный образ жизни – несмотря на то, что мусульмане. К слову, подобная практика по помещению детей в приезжие семьи часто применяется в Швеции, да только на этот раз ювенальщики не на того напали: они напали на русского.

Денис не сдался. Он писал письма в социальную службу и просил пересмотреть решение, но ни его мнение, ни тем более мнение девочек их не интересовало. Тогда он решил похитить собственных детей и сбежать с ними. Куда бежать? Ох, как быстро понимаешь значение слова «родина» в такие моменты…

Денис с дочками смог сесть на паром, следующий в Польшу, откуда он намеревался улететь в Россию. Как пишут польские СМИ, поскольку паспорт Дениса находился в шведской иммиграционной службе на рассмотрении вместе с заявлением о предоставлении статуса беженца, возникли проблемы с документами, но выручило российское консульство, которое помогло ему и его дочерям с билетами.

Шведы меж тем быстренько состряпали запрос в Шенгенскую систему о розыске девочек, и поляки были вынуждены арестовать семью беглецов практически у трапа самолёта. Примечательно, что Швецию интересовали лишь дети. Судьба россиянина их не волновала нисколько. Отдавай детей – и можешь быть свободен.

Шведы были так уверены в том, что польская полиция сразу же передаст девочек в руки представителей шведской ювенальной юстиции, что приехали прямо в аэропорт, имея на руках бронь на билеты для девочек на обратный рейс в Швецию. Но, к несчастью для шведов, в аэропорт приехала и новая «семья». Они пытались прорваться через оцепление и вели себя неадекватно, а одна из девочек, увидев их, не смогла скрыть гримасу ужаса.

Увидев реакцию девочки на «заботливых родителей», польские полицейские решили не отдавать детей в руки представителей Швеции, а предложили решить дело через суд. И суд встал на сторону россиянина.

Фото: twitter.com/BartoszLewand20

Варшавский окружной суд постановил: в выдаче Швеции – отказать, а Денису Лисову с дочерями предоставить убежище, жильё и помочь найти работу. В отличие от шведов, польский судья учёл мнение дочерей: при разговоре с девочками было очевидно, что они хотят остаться с папой и ни за что не вернутся к новым «мультикультурным» родителям.

Суд не может выдавать несовершеннолетних детей за пределы территории Республики Польша. Выслушав несовершеннолетних и в отсутствие документа, подтверждающего ограничение прав отца, суд постановил, что, учитывая интересы несовершеннолетних, их следует оставить под защитой своего отца

заявила судья Жанета Селига-Качмарек.

Суд также обязал Дениса не покидать территорию Польши, пока не будет решен вопрос о предоставлении ему статуса беженца. До тех пор семья будет находиться под защитой польского правосудия.

Решение вопроса о предоставлении семье Лисовых статуса беженцев может растянуться на несколько лет. Пока не ясно, когда и как Денис с дочерями сможет наконец-то вернуться домой. Но такие планы есть: об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова. Представители российского консульства в Польше также держат ситуацию на контроле, совместно с польским МИД и министерством юстиции Польши для семьи был найден адвокат и организована правовая защита.

Как бы то ни было, ни шведов, ни ливанских мигрантов семья Лисовых может больше не бояться. А полякам спасибо. Хоть кто-то в Европе ещё помнит, что такое настоящие традиционные ценности.

Теги:
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Бедность любит счёт Далее в рубрике Бедность любит счётРассматриваем прожиточный минимум с Росстатом и без него

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Booking.com
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО