Россиянин отстоял право на дочерей

Пятая часть россиян мечтает уехать из страны и никогда не возвращаться. В этом нас уверяет американская исследовательская компания Gallup: по результатам их опроса, число людей, желающих навсегда покинуть Родину, достигло максимума с 2007 года и составляет 20%.

Поведали западные социологи и о том, куда именно так мечтают свалить россияне. На первом месте - свободная и сытая Европа: Германия, Испания, Франция и другие станы ЕС.

Быть может, западные агенты проводили свой опрос в местах, где совсем нет интернета. Или среди представителей сексуальных меньшинств. Или среди мигрантов из ближневосточных стран, которые плыли за немецкими пособиями, но случайно оказались в России. Потому как то, что творится в последние годы в этой самой Европе, очень быстро попадает в мировые и отечественные СМИ, и должно отбить у любого нормального человека, да ещё и обременённого семьёй, желание вообще когда-либо пересекать границу с ЕС.

Видимо, житель Дальнего Востока Денис Лисов свежих новостей из Европы не читал – про мигрантский кризис, про лютующих ювенальщиков... И мечтал о том, как хорошо он с женой и дочкой заживёт в благословенной Швеции.

В 2012 году он собрал чемоданы и отправился навстречу мечте. Через два года семье предоставили статус беженца и назначили денежное пособие. Пусть небольшое – 680 евро, но жить можно. Родились ещё две дочки. Денис очень старался быть хорошим иммигрантом: добросовестно учил язык, нашёл работу.

Но вскоре случилась беда. Жена Дениса заболела. Она попала в специализированный лечебный центр с подозрением на шизофрению. Нет бы помочь семье в трудную минуту, но все европейские социальные блага из сказок об эмиграции рассыпались в прах, а шведское государство решило поступить иначе. И показало, в чьих интересах отныне действует социальная сфера в Европе.

Шведское социальное обеспечение заинтересовалось семьей Лисовых. 1 сентября 2017 года суд постановил поместить девочек в приемную семью, поскольку отец якобы не мог справиться с присмотром за детьми и не имел постоянной работы (хотя, по словам Дениса, это не так). Да не в простую семью, а мигрантам - ливанцам-мусульманам. Ну а что, толерантненько же, пусть культуры перемешиваются и взаимно обогащаются.

Меня не было дома, и я получил сообщение, что у меня забрали детей. Министерство не хотело говорить мне, где они

Так рассказывал об обстоятельствах изъятия девочек Денис. Он также сообщил, что до помещения в приемную семью дети не разговаривали ни с одним психологом или экспертом. Что примечательно, у всех трёх девочек было только российское гражданство, и тем не менее – детьми распорядились без их на то желания.

Жена Дениса, несмотря на проблемы со здоровьем, нашла в себе силы попросить о встрече с детьми, но ей отказали. В итоге видеть девочек разрешили лишь отцу – ему выделили всего 6 часов по выходным на общение с дочерями. Ради встречи с ними он должен был преодолевать расстояние в 300 километров в один конец.

При каждой встрече девочки плакались папе, как им непросто в новой семье, что они не смогут привыкнуть к новым традициям и порядкам, а приёмные воспитатели ведут слишком тусовочный образ жизни – несмотря на то, что мусульмане. К слову, подобная практика по помещению детей в приезжие семьи часто применяется в Швеции, да только на этот раз ювенальщики не на того напали: они напали на русского.

Денис не сдался. Он писал письма в социальную службу и просил пересмотреть решение, но ни его мнение, ни тем более мнение девочек их не интересовало. Тогда он решил похитить собственных детей и сбежать с ними. Куда бежать? Ох, как быстро понимаешь значение слова «родина» в такие моменты…

Денис с дочками смог сесть на паром, следующий в Польшу, откуда он намеревался улететь в Россию. Как пишут польские СМИ, поскольку паспорт Дениса находился в шведской иммиграционной службе на рассмотрении вместе с заявлением о предоставлении статуса беженца, возникли проблемы с документами, но выручило российское консульство, которое помогло ему и его дочерям с билетами.

Шведы меж тем быстренько состряпали запрос в Шенгенскую систему о розыске девочек, и поляки были вынуждены арестовать семью беглецов практически у трапа самолёта. Примечательно, что Швецию интересовали лишь дети. Судьба россиянина их не волновала нисколько. Отдавай детей – и можешь быть свободен.

Шведы были так уверены в том, что польская полиция сразу же передаст девочек в руки представителей шведской ювенальной юстиции, что приехали прямо в аэропорт, имея на руках бронь на билеты для девочек на обратный рейс в Швецию. Но, к несчастью для шведов, в аэропорт приехала и новая «семья». Они пытались прорваться через оцепление и вели себя неадекватно, а одна из девочек, увидев их, не смогла скрыть гримасу ужаса.

Увидев реакцию девочки на «заботливых родителей», польские полицейские решили не отдавать детей в руки представителей Швеции, а предложили решить дело через суд. И суд встал на сторону россиянина.

Фото: twitter.com/BartoszLewand20

Варшавский окружной суд постановил: в выдаче Швеции – отказать, а Денису Лисову с дочерями предоставить убежище, жильё и помочь найти работу. В отличие от шведов, польский судья учёл мнение дочерей: при разговоре с девочками было очевидно, что они хотят остаться с папой и ни за что не вернутся к новым «мультикультурным» родителям.

Суд не может выдавать несовершеннолетних детей за пределы территории Республики Польша. Выслушав несовершеннолетних и в отсутствие документа, подтверждающего ограничение прав отца, суд постановил, что, учитывая интересы несовершеннолетних, их следует оставить под защитой своего отца

заявила судья Жанета Селига-Качмарек.

Суд также обязал Дениса не покидать территорию Польши, пока не будет решен вопрос о предоставлении ему статуса беженца. До тех пор семья будет находиться под защитой польского правосудия.

Решение вопроса о предоставлении семье Лисовых статуса беженцев может растянуться на несколько лет. Пока не ясно, когда и как Денис с дочерями сможет наконец-то вернуться домой. Но такие планы есть: об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова. Представители российского консульства в Польше также держат ситуацию на контроле, совместно с польским МИД и министерством юстиции Польши для семьи был найден адвокат и организована правовая защита.

Как бы то ни было, ни шведов, ни ливанских мигрантов семья Лисовых может больше не бояться. А полякам спасибо. Хоть кто-то в Европе ещё помнит, что такое настоящие традиционные ценности.