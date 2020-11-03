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Общество
Россиянин хакнул 100 млн долларов в США и получил 8 лет тюрьмы
3 ноября, 2020 08:48
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фото: Pixabay
Гражданина России Александра Бровко в США приговорили к восьми годам тюрьмы по делу о мошенничестве в интернете. Об этом сообщает министерство юстиции Соединенных Штатов.
Власти США утверждают, что 36-летний россиянин использовал сложную схему программирования, чтобы похищать и использовать конфиденциальную информацию. Его действия привели к потерям более 100 млн долларов. Россиянин свою вину признал, пишет «РИА Новости».
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