Россиянин хакнул 100 млн долларов в США и получил 8 лет тюрьмы

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Гражданина России Александра Бровко в США приговорили к восьми годам тюрьмы по делу о мошенничестве в интернете. Об этом сообщает министерство юстиции Соединенных Штатов.

Власти США утверждают, что 36-летний россиянин использовал сложную схему программирования, чтобы похищать и использовать конфиденциальную информацию. Его действия привели к потерям более 100 млн долларов. Россиянин свою вину признал, пишет «РИА Новости».