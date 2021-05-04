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Россиянин из Сибири может стать мэром крупнейшего американского города Нью-Йорк

Антон Мельников
4 мая, 2021 15:05
2 мин
Антон Мельников
4 мая, 2021 15:05
2 мин
Pixabay
Pixabay

Родившийся в Томске и уехавший более 10 лет назад в США россиянин Виталий Филипченко баллотируется в мэры американского Нью-Йорка. О своем решении и отношениях с крупнейшим американским городом он рассказал в интервью РИА «Новостям».

По словам Филипченко, Нью-Йорк обращает на себя внимание дружелюбием жителей. В городе друг с другом здороваются даже незнакомые люди, если они пересеклись взглядами, и спрашивают, как у вас дела.

«Это очень хорошая манера. Люди ведь видят, что ты расположен, что ты рад. Позитивная энергия передается», — отметил бывший томич.

Он пояснил, что уже «добился каких-то результатов» в Нью-Йорке и пожелал бы успеха другим своим соотечественникам не только за границей, но и на родине.

«Я уже добился каких-то результатов и хотел бы, чтобы россияне не только ехали в Нью-Йорк, в Лондон, а пытались добиться и в России чего-то. Нам нужна более позитивная энергия», — рассказал Филипченко.

Также он рассказал, что на выборах надеется в основном на голоса эмигрантов, поскольку они составляют примерно половину всего населения города. Кроме того, он надеется, что приехавшие в Нью-Йорк из-за рубежа увидят в нем своего кандидата, поскольку он сам прошел через переезд и адаптацию, и знает об их проблемах не понаслышке.

Виталий Филипченко перебрался в Штаты больше 10 лет назад. Переехав, он женился на американке и получил гражданство. На пост главы города он баллотируется как независимый кандидат, уточняет РИА «Новости».

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