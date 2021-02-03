Россияне высказали свое отношение к мату

Общество

Россияне рассказали о своем отношении к мату. Исследование на эту тему провел сервис «Работа.ру».

О том, что ненормативная лексика обогащает русский язык высказались 19 процентов россиян. В опросе приняли участие 3,5 тысячи граждан РФ.

Согласно данным опроса, 71 процент респондентов положительно относятся к запрету ненормативной лексики в соцсетях. Не согласны с этим мнением 29 процентов опрошенных, они высказались за свободу слова в соцсетях.

Цензуру в СМИ и литературе поддерживают 40 процентов опрошенных, а 41 процент респондентов нейтрально относятся к такому надзору, пишет «РИА Новости».