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Россияне высказали свое отношение к мату

Дмитрий Байков
3 февраля, 2021 09:46
1 мин
Дмитрий Байков
3 февраля, 2021 09:46
1 мин
1
Pixabay

Россияне рассказали о своем отношении к мату. Исследование на эту тему провел сервис «Работа.ру».

О том, что ненормативная лексика обогащает русский язык высказались 19 процентов россиян. В опросе приняли участие 3,5 тысячи граждан РФ.

Согласно данным опроса, 71 процент респондентов положительно относятся к запрету ненормативной лексики в соцсетях. Не согласны с этим мнением 29 процентов опрошенных, они высказались за свободу слова в соцсетях.

Цензуру в СМИ и литературе поддерживают 40 процентов опрошенных, а 41 процент респондентов нейтрально относятся к такому надзору, пишет «РИА Новости».

Опрос: треть россиян считают себя бедными.

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