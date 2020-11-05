Россияне «выкинули» Вячеслава Фетисова из топ-10 спортсменов с наибольшим доверием

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В России составили топ спортсменов, которые вызывают наибольшее доверие у жителей страны. Согласно исследованию Romir, по сравнению с летней версией рейтинга, из списка выбыли художественная гимнастка Ирина Винер-Усманова, биатлонист Антон Шипулин, тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, лыжница Елена Вяльбе, и хоккеист Вячеслав Фетисов.

На первом месте топ-10 спортсменов оказалась бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева. За ней идет тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Замыкает тройку боец ММА Федор Емельяненко. Другой боец - Хабиб Нурмагомедов, оказался на шестом месте, а теннисистка Мария Шарапова замкнула список, оказавшись на десятом месте, сообщает РБК.

Как сообщалось, чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. До этого он провел третью успешную защиту титула.

После победы, Хабиб, лишившийся в этом году своего отца, не смог сдержать слез. Утешать его принялся даже его побитый соперник Джастин Гэтжи.