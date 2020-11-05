Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Россияне «выкинули» Вячеслава Фетисова из топ-10 спортсменов с наибольшим доверием

Артем Денисов
5 ноября, 2020 02:44
2 мин
Путин и Фетисов
Фото: ru.wikipedia.org

В России составили топ спортсменов, которые вызывают наибольшее доверие у жителей страны. Согласно исследованию Romir, по сравнению с летней версией рейтинга, из списка выбыли художественная гимнастка Ирина Винер-Усманова, биатлонист Антон Шипулин, тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, лыжница Елена Вяльбе, и хоккеист Вячеслав Фетисов.

На первом месте топ-10 спортсменов оказалась бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева. За ней идет тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Замыкает тройку боец ММА Федор Емельяненко. Другой боец - Хабиб Нурмагомедов, оказался на шестом месте, а теннисистка Мария Шарапова замкнула список, оказавшись на десятом месте, сообщает РБК.

Как сообщалось, чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. До этого он провел третью успешную защиту титула.

После победы, Хабиб, лишившийся в этом году своего отца, не смог сдержать слез. Утешать его принялся даже его побитый соперник Джастин Гэтжи.

темы
спорт
россияне
фетисов
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!