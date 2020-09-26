Россияне в сентябре захотели привозных масок в два раза сильнее

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За последнюю несколько дней в России колоссально возрос спрос на доставку одноразовых медицинских масок. Крупнейший сервис заявляет о росте в 126%.

В частности, в компании Wildberries рассказали, что в период с 18 по 25 сентября россияне стали также активно заказывать многоразовые маски (рост 62%), кожные антисептики (81%), одноразовые перчатки (124%) и дезинфицирующие средства (58%).

Как передает РБК, наибольшим спросом средства защиты пользуются в московском регионе. Рост заказов на маски в столице достигал 300%.