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Россияне в сентябре захотели привозных масок в два раза сильнее

Кирилл Савушкин
26 сентября, 2020 15:15
1 мин
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Flickr

За последнюю несколько дней в России колоссально возрос спрос на доставку одноразовых медицинских масок. Крупнейший сервис заявляет о росте в 126%.

В частности, в компании Wildberries рассказали, что в период с 18 по 25 сентября россияне стали также активно заказывать многоразовые маски (рост 62%), кожные антисептики (81%), одноразовые перчатки (124%) и дезинфицирующие средства (58%).

Как передает РБК, наибольшим спросом средства защиты пользуются в московском регионе. Рост заказов на маски в столице достигал 300%.

темы
коронавирус
медицинские маски
Wildberries
1 мин