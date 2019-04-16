Россияне должны умирать вовремя
Россияне должны умирать вовремя

Татьяна Голикова рассказала о согласовании цифр смертности

С 1 мая умирать будем по согласованному плану правительства.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на заседании коллегии Министерства труда рассказала о проблеме смертности в стране.

Доклад вышел несколько неожиданным, но не столько цифрами, сколько самой подачей материала.

«Регионы крайне неохотно устанавливают плановые значения показателей смертности, или планируют такое снижение, которое измеряется десятыми долями процента за шесть лет. Поэтому, по итогам форума в Сочи председателем правительства даны рекомендации – до 1 мая установить плановые показатели общей смертности в своих региональных проектах, согласовав их значения с Министерством здравоохранения», - заявил она.

По ее словам, которые приводит официальный портал правительства РФ, естественный прирост населения отмечен в 21 регионе, наибольший - в республике Дагестан, Чеченской Республике, Ханты-Мансийском автономном округе и Москве.

В 64 регионах отмечена естественная убыль населения, наибольшая - в Московской, Саратовской, Тульской, Кемеровской, Воронежской и Нижегородской областях.

Теги:
Места: Россия
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