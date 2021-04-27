Россияне стали меньше жить и больше умирать

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В России по итогам прошлого года снизилась ожидаемая продолжительность жизни. Об этом сообщили в российском Минздраве.

Ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 1,84 года и составила 71,5. Причиной регресса, который произошел впервые с 2003 года, называют пандемию коронавируса.

В 2020 году общая смертность в России выросла на 17,9 процента, по сравнению с предыдущим годом.

Ожидается, что к 2030 году продолжительность жизни должна вырасти до 78 лет, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».