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Россияне стали меньше жить и больше умирать

Дмитрий Байков
27 апреля, 2021 11:18
1 мин
Дмитрий Байков
27 апреля, 2021 11:18
1 мин
Pixabay
Pixabay

В России по итогам прошлого года снизилась ожидаемая продолжительность жизни. Об этом сообщили в российском Минздраве.

Ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 1,84 года и составила 71,5. Причиной регресса, который произошел впервые с 2003 года, называют пандемию коронавируса.

В 2020 году общая смертность в России выросла на 17,9 процента, по сравнению с предыдущим годом.

Ожидается, что к 2030 году продолжительность жизни должна вырасти до 78 лет, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

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Минздрав
Общество
Россия
Смертность
Продолжительность жизни
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