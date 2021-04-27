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Люди
Россияне стали меньше жить и больше умирать
27 апреля, 2021 11:18
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Pixabay
В России по итогам прошлого года снизилась ожидаемая продолжительность жизни. Об этом сообщили в российском Минздраве.
Ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 1,84 года и составила 71,5. Причиной регресса, который произошел впервые с 2003 года, называют пандемию коронавируса.
В 2020 году общая смертность в России выросла на 17,9 процента, по сравнению с предыдущим годом.
Ожидается, что к 2030 году продолжительность жизни должна вырасти до 78 лет, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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