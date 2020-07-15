Жители России стали меньше тратиться на алкоголь

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Годовой прирост продаж продовольственных товаров в России постепенно сокращается.

Как говорится в исследовании Сбербанка, это происходит на фоне возвращения граждан в общепит. Расходы на алкоголь с 6–12 июля были на 2,2% ниже, чем в 2019 году.

Общий объем трат удерживается на уровне прошлого года, подчеркивается в исследовании, пишет «Коммерсант».

Как сообщалось, белое сухое вино — самый безопасный алкогольный напиток. Допустимо выпить один-два бокала при достаточно серьезной активности.

Об этом сказал главный внештатный психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн. Он призвал употреблять вино в умеренных количествах, с паузами.

Абсолютно безвредной дозы спиртного нет, подчеркнул Брюн. Он призвал совмещать распитие алкоголя с танцами или прогулками, передает Агентство городских новостей «Москва».