По состоянию на 24 июля 10:45
Заболевших800 849
За последние сутки5 811
Выздоровело588 774
Умерло13 046
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Россияне соскучились по своим традиционным курортам и Беларуси

Кирилл Савушкин
24 июля, 2020 13:43
1 мин
Photo
Flickr

Россияне с нетерпением ждут открытия границ с целым рядом стран. В их числе: Турция, Беларусь, Греция и Египет.

Исследование предпочтений туристов было проведено аналитиками сервиса поездок и путешествий «Туту.ру». Всего было опрошено около 2 800 граждан.

Статистическое разделение мнений выглядит следующим образом: около 20% высказались за открытие границ с Турцией, около 14% — с Белоруссией. Греция и Египет получили по 7% голосов. Всего на процент меньше заработали Грузия и Таиланд. Порядка 5% удостоился Кипр.

Как передает Znak.com большие ожидания открытия границ с Беларусью связаны, в первую очередь, с большим количеством туристических маршрутов, пролегающих через страну.

темы
Россия
Беларусь
авиасообщение
1 мин