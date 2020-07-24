Россияне соскучились по своим традиционным курортам и Беларуси

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Россияне с нетерпением ждут открытия границ с целым рядом стран. В их числе: Турция, Беларусь, Греция и Египет.

Исследование предпочтений туристов было проведено аналитиками сервиса поездок и путешествий «Туту.ру». Всего было опрошено около 2 800 граждан.

Статистическое разделение мнений выглядит следующим образом: около 20% высказались за открытие границ с Турцией, около 14% — с Белоруссией. Греция и Египет получили по 7% голосов. Всего на процент меньше заработали Грузия и Таиланд. Порядка 5% удостоился Кипр.

Как передает Znak.com большие ожидания открытия границ с Беларусью связаны, в первую очередь, с большим количеством туристических маршрутов, пролегающих через страну.