Россияне смогут продавать излишки электроэнергии

Энергетика меняется — и не только в результате замены источников генерации на возобновляемые. «Зеленая» повестка для России пока не слишком актуальна.

А вот термины «поставщик», «сеть», «потребитель» скоро получат иное значение, чем в нынешней энергетической цепочке. Зреет новая модель энергетики, считает сооснователь и председатель совета директоров торгово-промышленного холдинга NRG Group Алексей Трошин.

Мир движется к возобновляемой энергетике, точка невозврата уже пройдена. У стран Северной Европы уже сейчас до 50% в балансе выработки электроэнергии — из возобновляемых источников. Конечно, энергетическая повестка у всех разная: США делают ставку на энергонезависимость, «зеленую» или нет — неважно, а, например, Индонезии нужно обеспечить электроснабжение удаленных территорий, островов, которых там несколько десятков тысяч.

Но исследовательские агентства, которые изучают вопрос профессионально, считают, что глобальный переход, эра возобновляемых источников, в мире наступит примерно в 2035 году.

Россия в этом процессе, скорее, догоняющая. Если говорить о таких альтернативных источниках энергии, как солнце и ветер, то в нашей стране на них приходится всего 1% установленных мощностей. Хотя гидроэлектроэнергия ведь тоже возобновляемый источник, а у нас ее в балансе примерно 15%…

Но возобновляемые источники и «зеленая» повестка — лишь часть проблемы, давайте смотреть шире. Есть три тренда в мировой энергетике, три D — decarbonization, digitalization, decentralization. В каких мы, предприниматели, могли бы поучаствовать?

Пришла новая генерация

Как выглядит наша энергосистема? Это жесткая иерархическая структура: потребитель-предприятие подключено к транспортеру-энергосети, которую через магистральные линии питают генераторы — крупные электростанции. Причем в конечной цене электроэнергии для потребителя стоимость производства — только 40%, а 60% — транспортировка.

А представьте, что уходит крупный клиент? Например, Новолипецкий металлургический комбинат (НМЛК), который в ближайшее время планирует полностью отказаться от покупки электроэнергии на оптовом рынке, потому что ставит свои собственные генерирующие мощности на попутном, доменном и коксовом газе. Но у сетей-то инфраструктура при этом не уменьшится! И получается, ее содержание должно будет оплачивать меньшее количество потребителей. Я встречал в международной литературе термин utility death spiral, «мертвая петля сетей». А в профессиональном сообществе энергетиков есть такая шутка: последний потребитель платит за всех…

Это вроде бы незаметные изменения, но они идут, и на эти вызовы нужно придумывать какие-то ответы. Для сетей ответ такой: они должны быть нужны потребителю не просто как провода, как транспортеры электрической энергии, а как поставщики каких-то сервисов. Все это будет разворачиваться на наших глазах в ближайшие 5–10 лет. В целом же из трех D мировых трендов в России в ближайшее время точно будут актуальны минимум два D — цифровизация и децентрализация.

Наша главная проблема — энергонезависимость и электроснабжение удаленных и труднодоступных регионов

Последние сто лет мы строили очень крупные электростанции либо на больших реках, либо около больших агломераций, а от них тянули сети к всем потребителям. Сегодня развитие постепенно смещается в сторону распределенной энергетики. Растет число небольших генерирующих агрегатов, блок-станций на 5, 15, 20, 25 мВт. И когда их будет много, возникнет «интернет энергии». Энергохозяйство будет состоять из ячеек, которые будут взаимодействовать по автоматизированным алгоритмам.

Эта картинка выглядит футуристической, но я верю в децентрализованную энергетику и в децентрализованную генерацию. И хочу быть к этому готовым как поставщик технических решений и оборудования. Сейчас мы поставляем подстанции просто для расширения сетей, но у нас уже практически готовы небольшие газопоршневые электростанции до 5 мВт — узлы будущего «интернета энергии».

Солнце, ветер и вода

Но почему именно газовые котельные? В каждом регионе России свои уникальные условия: где-то нет газовых сетей, где-то очень длинные магистральные линии, где-то есть местная дешевая гидроэлектроэнергия. В одном регионе прекрасные природные условия для ветроэнергетики, в другом — для солнечной, в третьем имеется деревообрабатывающая промышленность — бесперебойный поставщик топливных паллет.

Можно разработать и комбинированное решение с учетом специфических потребностей любого предприятия в любом регионе. Где-то частью решения могут стать и «зеленые» источники. Конечно, о такой экзотике, как использование «мусорной» энергии или приливной, пока говорить рано, хотя и они могут развиваться в некоторых районах по примеру французского города Сен-Мало, где существует крупнейшая в мире приливная электростанция. На российском юге, в таких регионах, как Адыгея и Краснодарский край, в ближайшее время точно будет активно развиваться солнечная энергетика. Панели плюс батареи-накопители — в каждом отдельном предприятии или домохозяйстве.

Сам себе генератор

И вот тогда в энергетике произойдет тектонический сдвиг — появится новый класс структурных элементов, новый субъект, которому уже придумали название — prosumer. Вроде бы и producer, генератор, но в то же время и consumer, потребитель.

Как будет выглядеть эта новая модель энергетики? Да уже сейчас выглядит: такие пилотные проекты работают в Австралии, в Америке. Есть сообщество, 1000 домов, в каждом из которых установлены накопители, все они объединены сетью, «интернетом энергии». И любой участник рынка может купить в них часть емкости, скажем, 20 мВт электроэнергии на час, и продать, например 5, заводу на другом конце города. Таким образом, появляется виртуальный генератор, «виртуальная электростанция», которая физически распределена по этим домохозяйствам.

Первым шагом по развитию системы просьюмеризма в российских условиях может стать объединение территориально близких предприятий в специальные кластеры, автономные энергетические комплексы. Если у каждого из предприятий, участников кластера, будет собственная энергетическая установка, это придаст устойчивость всему кластеру: в случае пиковых нагрузок или поломки генератора предприятие сможет покупать энергию у соседей. И для обмена энергией между предприятиями одного кластера новое законодательство не требуется: они ведь не продают свою энергию на рынке

Российские домохозяйства, обладающие установкой микрогенерации мощностью не более 15 киловатт, уже собираются наделить правом продавать излишки вырабатываемой электроэнергии на розничных рынках. Да, для этого нужно создать устройства, способные работать в двух направлениях — и на прием электроэнергии из сети, и на подачу ее в сеть. Нужно также урегулировать правовой статус домохозяйства-просьюмера: сейчас потребители и генераторы энергии жестко юридически разделены. Но в решении этих вопросов заинтересованы все: именно так в энергетике будут ликвидированы монополизм и сопровождающий его диктат цен, а ценообразование наконец станет рыночным.

Энергетика, в том числе российская, должна из закрытого клуба и кастового сообщества, не допускающего к сетям «чужаков», будет становиться более открытой, простой и прозрачной, когда даже домохозяйка сможет управлять собственной генерацией через телефон.