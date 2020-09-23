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Россия и Греция могут возобновить пассажирское авиасообщение с 1 октября, сообщает Ассоциация туроператоров РФ со ссылкой на собственные источники. О том, что Москва и Афины ведут соответствующие переговоры заявляет и «Вестник АТОР».

По информации издания, данные о переговорах о взаимном возобновлении перелетов между странами уже есть у туроператоров. Управляющий директр Tez Tour Димитрис Харитидис уточнил, что на первом этапе восстановления авиасообщения запланированы два рейса в неделю: один будет выполнять российский перевозчик, другой — греческий.

Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

Напомним, что с 7 сентября греческие власти разрешили въезд в страну до 500 россиянам в неделю при наличии у туристов отрицательного теста на COVID-19, подтверждения брони в отеле и прибытия в аэропорт Афин, Салоников или Ираклиона.