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Россияне сменили предпочтения по длительности отпусков на фоне пандемии
19 сентября, 2021 11:05
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Youtube / Tra Well
Работающие россияне поменяли пожелания по продолжительности отпусков на фоне пандемии COVID-19. Теперь хорошим отпуском называют отдых в четыре недели и больше. Такие данные выяснил портал SuperJob.
30% опрошенных россиян сообщили, что для хорошего отдыха им нужно четыре недели. Отпуск длинной более четырех недель идеальным считают 23% работающих. При этом годом ранее доля тех, кто хочет отдыхать больше месяца, была значительно меньше. Таких граждан насчитывалось 15%.
Трёхнедельный отпуск устраивает 19% респондентов, за стандартный отпуск в две недели высказались 17% опрошенных, сообщает «РБК».
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