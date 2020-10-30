Россияне скоро узнают в какие регионы повезут сотни тысяч тонн дурнопахнущих отходов

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2 ноября россияне узнают, какие полигоны появятся в непосредственной близости от населенных пунктов для приема дурнопахнущих отходов в 2021-2025 годах. В этот день должны опубликовать первую редакцию Федеральной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Документ будет содержать информацию о полигонах, где планируется осуществлять захоронение мусора, источниках образования отходов, схемам передвижения, предприятиях по переработке мусора. Федеральная схема должна решить проблему нехватки мощностей по переработке мусора в конкретных регионах. В случае отсутствия объекта в схеме, он не может быть построен.

Первые схемы появились весной-летом 2020 года, но из-за отсутствия диалога с населением они направлялись на доработку. Новые схемы в ближайшие дни представят правительству.

Один из Telegram-каналов не исключил, что за кулуарно сделанной «на коленке» схемой последуют массовые эколого-социальные протесты. Все потому, что жители отдельных регионов, граничащих, например, с Московской областью, с ужасом узнают: к ним повезут сотни тысяч тонн отходов из столицы.

Ранее сообщалось, что мусорная реформа в России развернулась в сторону строительства новых полигонов. В начале реформы в приоритете была переработка.