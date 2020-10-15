Россияне рассказали о своём отношении к США и Украине

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Согласно опросу «Левада-Центра», среди россиян по-прежнему высоки антиамериканские настроения.

По данным исследования, 70% россиян считают США главным врагом. Схожие результаты показало аналогичное исследование в 2018 году.

При этом отношение к Украине среди жителей России улучшилось. В 2018 году врагом страны Украину назвали 34% опрошенных, в нынешнем году такой позиции придерживаются лишь 14% респондентов.

Третье место в списке врагов России занимает Великобритания. За два года отношение к ней улучшилось. В 2018 году главным врагом её назвали 14% респондентов, в 2020 году – 10%, передаёт Znak.com.