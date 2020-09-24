Россияне признали блогерство в качестве профессии будущего

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Согласно опросу, более трети россиян (35%) считают, одной из самых востребованных профессий будущего - блогерство. Такие данные приводит «РИА Новости» со ссылкой на ВЦИОМ и центр социального проектирования «Платформа».

Опрос проводился в начале сентября, в нем приняли участие порядка 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Среди опрошенных большинство (64%) уверено, что блоги ведутся ради заработка. 46% следят за чьими-то блогами, 40% называют блогерами тех, кто ведет страницу в интернете, 14% слышали слово «блогер», но не знают его значения, еще 8% считают, что это интернет-журналисты. 6% опрошенных россиян считают, что блогеры это бездельники.

63% респондентов не считают, что блогеры выпускают материалы честно. При этом 43% россиян считают их независимыми от контроля со стороны государства и корпораций, и ровно столько же опрошенных с этим не согласно, передает «Коммерсантъ».