Россияне празднуют День авиации Военно-морского флота

Общество

Фото: Минобороны РФ

17 июля в России празднуют День Военно-морского флота страны. Праздник был учрежден в 1996 году в честь 80-ой годовщины первой воздушной победы российской морской авиации.

В этот день в 1916 году четыре гидросамолета М-9 поднялись в небо с авианосного судна «Орлица» Балтийского флота и начали бой с четырьмя немецкими самолетами, которые намеревались напасть на русскую военно-морскую базу на острове Сааремаа. Сражение закончилось абсолютной победой россиян: два немецких самолета были сбиты, а два — обратились в бегство.

С тех пор этот день считается днем рождения морской авиации российского ВМФ.

В современной России основу морской авиации составляют самолёты и вертолёты различного назначения. Они используется для поиска и уничтожения противника, прикрытия группировок кораблей и береговых объектов от ударов с воздуха.

Кроме этого, авиацию Военно-морского флота России нередко привлекают к минным работам, радиоэлектронной борьбе, воздушным перевозкам и десантированию, а также поисково-спасательным работам на море в случае необходимости.

Стоит отметить, что в данный момент собственной авиацией располагают все четыре флота России: Балтийский, Северный, Тихоокеанский и Черноморский. Более того, в рамках модернизации авиапарка, ВМФ России до 2030 года получит новые палубные истребители, самолеты радиолокационного дозора и беспилотные летательные аппараты корабельного базирования.