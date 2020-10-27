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Россияне пожаловались на нарушающую личное пространство рекламу

Марьям Ибрагимова
27 октября, 2020 11:08
2 мин
Фото: moneyman.ru
Фото: moneyman.ru

Граждане России оказались достаточно терпимы к обилию реклам на разных платформах. Но есть один вид популяризации продукта или услуги, который раздражает жителей страны больше всего – телефонные звонки. Все дело в нарушении личностного пространства. Об этом свидетельствуют данные исследования международной консалтинговой компании Deloitte «Медиапотребление в России – 2020».

Опрос показал, что 11% респондентов лояльно относятся к наружной рекламе, 6% не имеют ничего против поисковой рекламы, столько же процентов опрошенных адекватно реагируют на рекламу в печатных СМИ.

Между тем к разного рода объявлениям в соцсетях негативно относятся минус 3% респондентов, минус 4% против рекламы на сайтах, минус 9% жалуются на мобильную рассылку и минус 6% – на рассылку по электронной почте. По мнению опрошенных, в последнем случае реклама воспринимается хуже всего. Но абсолютным антилидером в этом вопросе стала реклама по телефону – звонки потенциальным клиентам раздражают минус 26% респондентов.

По словам партнера Deloitte Ольги Табаковой, свыше 50% опрошенных уже пользуются или намереваются в ближайшее время установить разные средства блокировки на своих устройствах, передает РИА Новости.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи человек.

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