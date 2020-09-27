Россияне получат возможность посетить раздираемый противоречиями полуостров

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Правительство РФ приняло решение о возобновлении прерванного в период пандемии COVID-19 авиасообщения с Южной Кореей. Соответствующее распоряжение было утверждено еще на прошлой неделе.

В компании «Аэрофлот» отметили, что рейсы будут летать из Москвы в Сеул раз в неделю, по четвергам (рейс SU0250), а обратно — по субботам.

Первый самолет с желающими вылетит из Москвы уже 1 октября, а из Сеула соответственно 3 октября.

Авиаперевозчик пообещал, что частота полетов будет меняться в лучшую сторону по мере снятия ограничений, передает РИА «Новости».