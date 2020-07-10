Россияне перешли с водки на вино

Общество

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В первом квартале текущего года в России почти на 6 процентов выросли продажи вина. При этом отмечен тренд по снижению потребления крепкого алкоголя.

Причем падение потребления крепкого алкоголя сохраняется уже не первый год, а в период карантина популярность вина укрепилась еще больше, сообщается на сайте Роскачества.

Такие данные содержатся в первом Национальном докладе по рынку вина, который подготовило Роскачество. Также отмечено падение продажи винных напитков.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает необходимым дальнейшее ограничение времени продажи спиртных напитков.

По его словам, ограничение с 8:00 до 23:00, которое было введено несколько лет назад, «сразу же снизило количество поступающих в реанимационные отделения тяжелых больных». Дальнейшее ограничение времени продажи алкоголя в магазинах возможно с 11:00 до 20:00.