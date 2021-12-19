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Россияне не могут вылететь из Пхукета уже 2 дня. Самолет сломался при разбеге
19 декабря, 2021 11:51
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Gennadii Khameliyanin/Russian Look/Global Look press
Пассажиры «Аэрофлота» застряли в Таиланде и не могут вылететь в Москву уже два дня.
Туристы ждут вылета из Пхукета уже 2 дня. Их Boeing сломался, набирая скорость при разбеге, и так и не смог оторваться от взлетно-посадочной полосы.
Сначала туристы просидели в самолете 2 часа, затем их доставили обратно в аэропорт. Пассажирам не взлетевшего самолета сказали, что рейс придется ждать 12 часов. Гостиницу «Аэрофлот» предоставлять отказался.
Позже рейс отменили совсем. Теперь стало ясно, что россияне вылетят домой только 20 декабря. После многочисленных жалоб пассажиров все же перевезли в гостиницу, сообщает телеграм-канал Readovka.
Пассажирский самолёт запросил аварийную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода.
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