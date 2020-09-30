Россияне нашли замену ипотеке. В стране начал развиваться новый тренд

Фото: pixabay.com

Жители России, которым было отказано в ипотечном кредите, придумали, как выйти из ситуации и приобрести жилье.

Россияне, которые получили отказ в жилищном займе, оформляют потребительские кредиты и покупают квартиры. В среднем у банков граждане берут от одного до двух миллионов рублей.

Как говорят эксперты, в дальнейшем выдача таких крупных сумм может привести к «определенной закредитованности населения», сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось, Банки России в текущем году выдадут ипотечных займов на сумму около 3,04 триллиона рублей, что станет историческим рекордом, который побьет показатель 2018 года.

Этому поспособствует снижение ставок по жилищным кредитам на вторичном рынке, однако квартиры в новостройках продолжат дорожать.