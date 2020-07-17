Россияне намерены увеличить траты на продукты и услуги ЖКХ

Общество

Фото: pixabay.com

43% россиян сообщили, что во втором полугодии они будут больше тратиться на продукты питания, следует из опроса сервиса «Работа.ру».

Еще 38% участников исследования ожидают увеличения расходов на жилищно-коммунальные услуги. 21% респондентов указали на предстоящий рост затрат на медицинские услуги, а каждый пятый житель страны прогнозирует растущие расходы на ремонт. Замыкает пятерку трат образование (19%).

Тем временем, каждый пятый опрошенный заявил, что его расходы могут снизиться на шопинг, а 17% указали падение трат на отпуск. Урезать траты на продукты намерены 11%, а 9% опрошенных — на ремонт, пишут «Известия».

Как сообщалось, жители России в период самоизоляции стали больше тратить средств на питание.

Как говорится в исследовании Центра изучения потребительского поведения Роскачества и компании Online Market Intelligence, у 35% участников исследования за последний месяц увеличились расходы на питание. А 25% россиян сообщили, что их расходы сократились. Это объясняется тем, что по причине экономии они теперь покупают лишь необходимые продукты.

70% граждан стали реже ходить в магазин, но у каждого покупательское поведение сохранилось, сообщает «Рен ТВ».