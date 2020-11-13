Россияне могут оказаться в должниках из-за системной ошибки банка

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Стали известны необходимые шаги, которые позволят не оказаться в должниках у банков.

После выплаты займа в финансовом учреждении нужно обязательно закрывать счет, к которому был привязан кредит. По словам экспертов, ошибка в системе банка может происходить, когда на счету остается незначительная сумма задолженности, о которой клиент может и не подозревать. При этом финансовая организация не сообщает бывшему клиенту о ее наличии до тех пор, пока не набегут штрафы.

По этой причине человеку могут звонить из банка с просьбой погасить задолженность, а другие финансовые учреждения из-за этого могут отказать в новом займе.

После погашения кредита следует запросить у банка справку, подтверждающую, что займ полностью выплачен и у финансовой организации претензий к клиенту нет, сообщает «АиФ».

Как сообщалось, только 20% жителей России планируют взять кредит в настоящее время.

По словам экспертов, с наступлением кризисных явлений из-за эпидемии коронавируса граждане изменили свое отношение к займам и критериям их отбора. На статистику повлияла более жесткая политика банков и микрофинансовых организаций при отборе заемщиков и неуверенность самих клиентов в постоянном доходе.