Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Россияне массово отказываются от излюбленного зарубежного курорта

Антон Мельников
19 января, 2021 20:01
1 мин
Антон Мельников
19 января, 2021 20:01
1 мин
Pixabay
Pixabay

Туристические операторы России сообщили, что россияне массово отменяют путёвки в Анталию. Отмены вызваны коронавирусными ограничениями, которые ввели турецкие власти.

Согласно данным туроператоров, в Анталии закрыли спа-центры и подогреваемые бассейны. Также не работают горнолыжные трассы. Это практически полностью «обвалило спрос» на зимние поездки в Турцию.

Турфирма Anex Tour до конца отменила рейсы в Анталию. В компании пояснили, что решение вызвано низкой загруженностью рейсов. Также рейсы в Турцию ограничила компания «Пегас». Полёты их регионов заморожены, осталось лишь три рейса из Москвы, сообщает Lenta.ru.

Поделиться
ТЕГИ
Турция
туризм
коронавирус
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!