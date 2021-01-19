Россияне массово отказываются от излюбленного зарубежного курорта

Общество

Туристические операторы России сообщили, что россияне массово отменяют путёвки в Анталию. Отмены вызваны коронавирусными ограничениями, которые ввели турецкие власти.

Согласно данным туроператоров, в Анталии закрыли спа-центры и подогреваемые бассейны. Также не работают горнолыжные трассы. Это практически полностью «обвалило спрос» на зимние поездки в Турцию.

Турфирма Anex Tour до конца отменила рейсы в Анталию. В компании пояснили, что решение вызвано низкой загруженностью рейсов. Также рейсы в Турцию ограничила компания «Пегас». Полёты их регионов заморожены, осталось лишь три рейса из Москвы, сообщает Lenta.ru.