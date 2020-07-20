Россияне готовы работать за меньшие деньги

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В России зарплаты новым сотрудникам компаний за год выросли на 14%, а требования соискателей снизились, говорится в исследовании сервиса HeadHunter.

Теперь в среднем по стране потенциальные работники просят 44,4 тыс. рублей вместо 45,4 тыс.

Больше других снизились ожидания по зарплате работающих в сфере консалтинга, маркетинга и рекламы, а наибольший рост доходов обещают домашнему персоналу и рабочим, пишут «Известия».

Ранее Федеральная служба по труду и занятости прокомментировала возможность снижения заработной платы при переводе сотрудников на режим удаленной работы. При выполнении работником установленного договором объема работы и при полном рабочем дне, размер оплаты труда изменяться не должен, сообщает «РИА Новости».

Работодатель должен предельно аккуратно подойти к переводу сотрудника на удаленную работу. В обязанности компании входит утверждение рабочего графика, утверждение используемых каналов связи, а также определение порядка использования имущества работодателя сотрудником.

Перевод на «удаленку» возможен только с согласия работника, в связи с чем требуется заключение допсоглашения к трудовому договору, а также издание отдельного приказа. С приказом сотрудник должен быть ознакомлен под роспись. Перевод сотрудников на удаленный режим работы без согласия работников является нарушением их трудовых прав.

Перевод на удаленную работу не может умалить прав сотрудников, которые те имели до перевода на такой режим.