Россияне через считанные часы могут остаться без доступа к деньгам на картах
В Евросоюзе обсуждается возможность отключения российских банков от системы SWIFT из-за вторжения в Украину.
По данным телеканала CNN, вопрос отключения России от межбанковской системы возник с новой силой на фоне ввода войск РФ, но мнениях разделились.
Источники телеканала в Евросоюзе указывают, что отключение РФ от системы SWIFT хотят включить в готовящийся пакет санкций Польша, Эстония, Латвия и Литва. При этом данное предложение вызвало и неприятие у ряда стран ЕС, например у Германии, Италии, Венгрии и Кипра.
Ожидается, что новые санкции могут объявлены уже 24 февраля, отмечает «Раньше всех. Ну почти.».
Отметим, при отключении от системы SWIFT возможны проблемы в работе самых распространённых банковских карт - VISA и Mastercard. На фоне этих опасений во многих городах РФ возникли очереди к банкоматам, россияне пытаются снять наличные деньги.