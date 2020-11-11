Россияне будут колоться вакциной от коронавируса целый год

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Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация россиян от коронавируса может занять до года. Начаться она должна в начале 2021 года.

«Через год мы должны прекратить уже вакцинацию, сказав, что все, кто захотел и кого надо мы уже провакцинировали. А доступная вакцинация, вакцинация по месту жительства... такой момент должен наступить у нас в январе-феврале месяце», - цитирует главу центра им. Гамалеи РИА «Новости».

Напомним, еще в августе текущего года НИЦЭМ имени Гамалеи первым в мире зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V». Она состоит из двух компонентов и вводится по частям с трёхнедельным перерывом.

Гинцбург добавил, что во время проведения пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V» никаких новых побочных эффектов выявлено не было, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее стало известно, что вакцина, которая была разработана американской компанией Pfizer, может оказаться недоступной даже для богатых стран из-за особых условий хранения.