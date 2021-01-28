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Общество
Россиянам запретили делать красивые фотографии лица на документы
28 января, 2021 09:58
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Pixabay
В силу вступил регламент министерства внутренних дел, согласно которому россиянам запрещается редактировать фотографии на паспорт.
«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки», - сообщается в документе МВД.
Отмечается, что на фотографии для документа «должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого».
Также запрещается делать фото в линзах, которые меняют цвет глаз и в очках с тонированными стёклами, сообщают «Ведомости».
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