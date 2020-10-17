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Россиянам станет тяжелее доверять творожным сыркам после проверки Роскачества

Кирилл Савушкин
17 октября, 2020 10:30
1 мин
Photo
Flickr

Исследование состава творожных сырков, проведенное Роскачеством выявило фальшивый продукт. Однако в целом качество продукции выросло.

Поддельной оказалась продукция, продающаяся под названием «Творобушки». Претензии к товару возникали и раньше.

В прошлом году рейтинг товара был обнулен из-за обнаруженной в составе кишечной палочки. В этом году продукт больше не представляет опасность, однако все еще разочаровывает.

Как рассказали в Роскачестве: «Этот продукт содержит заменитель молочного жира, не заявленный в маркировке, а значит, является подделкой, а не творожным сырком».

На вершине пирамиды вкуса и качества среди творожных сырков оказались товары под брендами «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки» и «Б.Ю. Александров». Об этом рассказали «Известия».

темы
Роскачество
подделка
творожные сырки
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