Общество

С 1 февраля туристам разрешат прилетать в Грузию. Запрет на регулярное международное сообщение снят. Межведомственный координационный совет при премьер-министре страны по борьбе с новой коронавирусной инфекции дал на это разрешение.

Авиакомпаниям запретили привозить туристов в Грузию почти год назад – ограничение начало действовать в марте 2020-го из-за пандемии COVID-19. По словам министра экономики и устойчивого развития страны Натии Турнава, теперь властям предстоит решить, по каким правилам граждан из других стран начнут впускать в Грузию, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что жителям России позволят выезжать за рубеж. Но только после получения специального сертификата.