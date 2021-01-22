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Россиянам разрешили прилетать в Грузию: запрет на авиасообщение снят

Марьям Ибрагимова
22 января, 2021 14:00
1 мин
Марьям Ибрагимова
22 января, 2021 14:00
1 мин
Flickr
Flickr

С 1 февраля туристам разрешат прилетать в Грузию. Запрет на регулярное международное сообщение снят. Межведомственный координационный совет при премьер-министре страны по борьбе с новой коронавирусной инфекции дал на это разрешение.

Авиакомпаниям запретили привозить туристов в Грузию почти год назад – ограничение начало действовать в марте 2020-го из-за пандемии COVID-19. По словам министра экономики и устойчивого развития страны Натии Турнава, теперь властям предстоит решить, по каким правилам граждан из других стран начнут впускать в Грузию, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что жителям России позволят выезжать за рубеж. Но только после получения специального сертификата.

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туризм
Грузия
пандемия
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