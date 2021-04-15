Россиянам раздадут земельные участки по упрощенной процедуре и в короткие сроки

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Глава правительства России Михаил Мишустин объявил о распространении программы «Дальневосточный гектар» на Арктику. Согласно условиям программы, россияне смогут получить земельные участки по упрощенной процедуре и в более короткие сроки.

На второй льготный гектар претендуют предприниматели, которые уже освоили выделенный им гектар на Дальнем Востоке. Второй участок будет такого же размера.

«Это даст людям стимул к началу собственного дела, строительству жилья для своей семьи, повысит их доход, сделает жизнь более комфортной», - объяснил Мишустин.

Он отметил, что с предложением распространить программу на Арктику к нему обратились предприниматели, уточняет телеканал «360».

Программа отменяет правило, что зарегистрированные в Арктике предприниматели могут работать только в одном муниципальном образовании. Льготные условия будут действовать повсеместно.

Напомним, программа «Дальневосточный гектар» позволяет бесплатно получить землю на Дальнем Востоке. С 2016 года ее оформили более 90 тысяч человек.