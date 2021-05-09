Россиянам рассказали о праве на двойную пенсию

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Некоторые категории россиян могут получить двойную пенсию.

Как сообщил адвокат Денис Спицын, в настоящее время в Росси предусмотрена страховая, накопительная пенсия и пенсия по государственному обеспечению. Некоторым положены две выплаты одновременно.

Речь идет о гражданах России, получивших инвалидность из-за военной травмы, ликвидаторах техногенных катастроф и членов их семей, людях, получивших травмы вследствие этих аварий.

Также на двойную пенсию могут рассчитывать ветераны и инвалиды ВОВ, члены семей военнослужащих, погибших при прохождении службы в армии или из-за военной травмы, родственники погибших космонавтов, летчики-испытатели, космонавты, военнослужащие отдельных подразделений при наличии установленного законом трудового стажа, пенсионеры, имеющие почетное звание «Житель блокадного Ленинграда», служащие федеральных государственных структур при наличии стажа не менее 15 лет.

Остальные категории россиян, претендующие сразу на несколько видов пенсий, могут оформить через Пенсионный фонд наибольшую выплату из предоставленного выбора, пишет «Российская газета».

В апреле представители партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект закона о снижении возраста выхода на пенсию.

Как сообщил лидер фракции Сергей Миронов, он должен вернуться к прежним значениям - 55 лет для женщин, и 60 лет для мужчин.