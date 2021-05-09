Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Россиянам рассказали о праве на двойную пенсию

Артем Денисов
9 мая, 2021 06:46
2 мин
Артем Денисов
9 мая, 2021 06:46
2 мин
Aleksey Bychkov/Global Look Press
Aleksey Bychkov/Global Look Press

Некоторые категории россиян могут получить двойную пенсию.

Как сообщил адвокат Денис Спицын, в настоящее время в Росси предусмотрена страховая, накопительная пенсия и пенсия по государственному обеспечению. Некоторым положены две выплаты одновременно.

Речь идет о гражданах России, получивших инвалидность из-за военной травмы, ликвидаторах техногенных катастроф и членов их семей, людях, получивших травмы вследствие этих аварий.

Также на двойную пенсию могут рассчитывать ветераны и инвалиды ВОВ, члены семей военнослужащих, погибших при прохождении службы в армии или из-за военной травмы, родственники погибших космонавтов, летчики-испытатели, космонавты, военнослужащие отдельных подразделений при наличии установленного законом трудового стажа, пенсионеры, имеющие почетное звание «Житель блокадного Ленинграда», служащие федеральных государственных структур при наличии стажа не менее 15 лет.

Остальные категории россиян, претендующие сразу на несколько видов пенсий, могут оформить через Пенсионный фонд наибольшую выплату из предоставленного выбора, пишет «Российская газета».

В апреле представители партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект закона о снижении возраста выхода на пенсию.

Как сообщил лидер фракции Сергей Миронов, он должен вернуться к прежним значениям - 55 лет для женщин, и 60 лет для мужчин.

Ранее по теме:  Депутаты перед выборами предложили снизить возраст выхода на пенсию и ликвидировать ПФР
Поделиться
ТЕГИ
Пенсия
Военные
Выплаты
Инвалидность
Вов
Пенсионеры
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!