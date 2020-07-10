Россиянам рассказали о полезных свойствах добавок в хлебе

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Эксперты Роскачества рассказали россиянам, какой хлеб полезнее. Сейчас его пекут из нетрадиционных видов муки или с разными добавками.

Однако приготовить хлеб без пшеничной и ржаной муки невозможно, так что нетрадиционные виды муки используются только в качестве добавок. Поэтому, если написано, что продукт изготовлен из кукурузной или амарантовой муки, то этому не стоит доверять.

При этом дополнительные ингредиенты богаты теми или иными питательными веществами. Например, амарантовая, гречневая и кукурузная мука не содержат глютена. В хлебе из цельнозерновой муки больше растительного белка, витаминов группы В и РР, а также пищевых волокон.

Также в хлеб добавляют различные зерна. Каждый ингредиент полезен по-своему. Так, кунжут отличает высокое содержание растительного белка, мононенасыщенных кислот, витаминов группы B, железа и кальция. Семена подсолнечника богаты витамином В6. Семена льна богаты полезной для сердца альфа-линоленовой кислотой омега-3 и клетчаткой, сообщается на сайте Роскачества.

Ранее эксперты Роскачества провели повторное исследование матрасов на российском рынке и проверили этот вид изделий на содержание в них небезопасной продукции.