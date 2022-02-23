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Россиянам пообещали гражданство ДНР и закрепление этого права в законодательстве
23 февраля, 2022 16:48
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Youtube / TK Union
Руководство ДНР сдает всё, чтобы российские граждане могли получать гражданство Донецкой Народной Республики. Кроме того, это право будет даже закреплено в конституции республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава ДНР рассказал, что после признания Россией суверенитета республики, больше граждан ДНР захотело получить гражданство РФ. По его словам, численность желающих увеличивается с каждым днем.
Также Пушилин считает справедливым, если ДНР ответит симметрично и максимально упростит процесс получения гражданства для граждан РФ. Руководство республики постарается закрепить эти нормы законодательно
«Это действительно будет справедливо», — приводит слова Пушилина «КП».
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