Россиянам пообещали новые налоги

Не далее, как 26 марта, премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что налоги в стране заморозят на 6 лет. Только мы обрадовались, что не увидим новых налогов, как Минфин опубликовал законопроект, где предлагается обложить россиян аж пятью.

Формально, Дмитрий Медведев россиян не обманывал. Минфин предлагает перевести в разряд налогов уже имеющиеся платежи. По словам премьера, фискальная нагрузка не изменится, а внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс никак не отразится на нагрузке на бизнес и простых граждан.

Разбираемся, как мы платим сейчас и что изменится после включения сборов в налоговый кодекс Российской Федерации.

Утилизационный сбор

Его мы платим с 2012 года при покупке автомобиля. Это разовый платёж, который государство затем направляет на утилизацию автомобиля в соответствии с экологическими нормами. Платить его должен либо изготовитель – если речь идет об отечественном автопроме, либо один из владельцев.

Сбор зависит от года выпуска автомобиля и его параметров и рассчитывается по особой формуле, базовая ставка составляет 20.000 рублей для легковых автомобилей и 150.000 рублей для коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов.

Что изменится:

Сбор станет налогом и будет контролироваться соответственно налоговыми органами. А это значит, что у государства появится новый инструмент давления на бизнес – за неуплату некоторых сборов нет даже штрафов, в то время, как нарушение налогового кодекса может грозить приостановкой деятельности компании, заморозкой её счетов и даже уголовной ответственностью.

Гостиничный сбор

Сейчас этот сбор называется курортным. Его платят граждане с мая 2018 года в качестве эксперимента в туристических регионах – Алтайском крае, Краснодарском и Ставропольском, а также в Крыму. В день за каждого отдыхающего в день, начиная со вторых суток отдыха, власти собирают определённую сумму, но не превышающую 50 рублей. Тратить собранные средства местные власти могут исключительно на развитие туристической инфраструктуры.

Платят этот сбор сами туристы при выезде. В зависимости от региона, суммы варьируют. За двухнедельный отдых в Геленджике, к примеру, семья с двумя детьми должна заплатить 280 рублей – дети сбором не облагаются. А вот в Минеральных Водах двухнедельный отдых в санатории подорожает уже на тысячу рублей.

Что изменится:

Предполагается, что гостиничный сбор, который заменит курортный, будут платить уже владельцы отелей, а не постояльцы. Для туристов так удобнее, но подразумевается, что новая ставка будет максимум 100 рублей, а не 50, а значит, финансовая нагрузка на граждан возрастёт.

Экологический сбор

Все товары, что мы покупаем, рано или поздно становятся мусором. Который не всегда можно переработать должным образом. По идее, ответственность за утилизацию возлагается на производителей товаров, но у них не всегда есть возможность сделать это самостоятельно.

Для того, чтобы побудить предпринимателей более ответственно относиться к вопросам экологии, государство берёт с них экологический сбор, а на собранные средства организует пункты сбора и переработки мусора и берёт переработку на себя. Величина сбора зависит от того, насколько сложно переработать вышедший из употребления товар, будь то газеты, журналы или офисная оргтехника.

Если предприятие самостоятельно утилизирует свою продукцию, то сбор оно не платит. Если мощностей по переработке не хватает – то нужно доплатить только за тот объем, который будет направлен на переработку на государственные пункты.

Что изменится:

По сути, мало что – сбор станет налогом, и будет регулироваться соответствующими положениями Налогового кодекса.

Налог с операторов связи

Операторы мобильной связи платят все те же налоги, что и другие юридические лица: налог на прибыль предприятия, НДС и так далее. К специфическому сбору можно отнести сбор за использование радиочастот: чем больше у оператора вышек, тем больше нужно платить.

В 2016 году глава «Мегафона» Сергей Солдатенков предложил ввести новый налог на операторов сотовой связи в 1% - чтобы государство на собранные средства само создавало инфраструктуру хранения данных, необходимую в рамках так называемого «пакета Яровой». Сейчас эта обязанность возложена на самих операторов и провайдеров сети интернет, что, разумеется, привело к росту тарифов.

Любой налог должен быть экономически выгоден как государству, так и оператору. Дополнительный налог в размере 1% от выручки никак не повлияет на отрасль, все это выдержат. Если сделают 20%, тогда это совсем другая история. Сейчас в том виде, в котором этот законопроект существует, мы не сможем его выполнять», - заявил тогда Солдатенков.

Что изменится:

Предлагается определить налог как доходы, полученные в течение налогового периода от оказания услуг связи абонентам и иным пользователям в сети связи общего пользования, за исключением сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных абонентам и иным пользователям в сети связи общего пользования в соответствии с главой 21 настоящего Кодекса. Ставка налога – 1,2%.

Налог на дороги

Сейчас государство собирает деньги с автомобилистов при помощи нескольких сборов: акцизы на дизельное топливо и бензин (они, фактически, уже входят в стоимость топлива), акцизы на производство легковых автомобилей и мотоциклов.

За пользование дорогами платят граждане - собственники автомобилей (а также всех прочих видов транспорта, включая яхты и мотосани) и организации, средства идут в региональный бюджет, а государство затем на эти деньги строит и ремонтирует дорожную инфраструктуру.

Налог необходимо платить самостоятельно, каждый год – он рассчитывается автоматически для всех владельцев автотранспорта, и отображается в личном кабинете на сайте nalog.ru.

Что изменится:

Предполагается, что новый налог будет, как и прежде, касаться всех собственников транспорта. Но подразумевает дифференцированную оплату – в зависимости от того, как часто автомобиль используется. Платить за автомобильные дороги федерального значения общего пользования предлагается в размере 3,73 рубля за один километр. На каждое транспортное средство будет установлено бортовое устройство (на безвозмездной основе, указано в законопроекте), которое и будет фиксировать, где и как часто автомобилист ездит и сколько в итоге по факту он должен заплатить.

С одной стороны, удобнее: меньше ездишь – меньше платишь. Только вот неизбежно возникнут сложности с корректной работой фиксирующих устройств. Также неприятным изменением будет то, что бортовой счётчик будет пересылать данные в режиме онлайн, и платить нужно будет не раз в год, а небольшими платежами, но постоянно.