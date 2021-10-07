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Россиянам покажут тайные места Владимира Путина
7 октября, 2021 19:17
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Youtube / Новости на Первом Канале
В России будет создан туристический маршрут по местам, где отдыхал президент РФ Владимир Путин. Работу над маршрутом будет вести Ростуризм и отечественные туроператоры.
В Ростуризме сообщили, что после освещения в СМИ мест где путешествует Путин, возникает запрос на их посещение, «люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать». Исходя из этого ведомство и игроки туристического рынка решили создать маршрут «по местам, где любит отдыхать президент».
Проект маршрута по местам Путина будет рассмотрен уже в этом году.
На данный момент известно, что в маршрут войдет несколько регионов Сибири, передаёт «ТАСС».
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